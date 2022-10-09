السكة الحديد: تعديل تركيب قطارى 2012 / 2013 القاهرة / أسوان والعكس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - فى اطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة فقد قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب قطارى 2012 / 2013 مكيف ( أسبانى ) القاهرة / أسوان والعكس وذلك على سبيل التجربة لمدة شهر اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 / 10 / 2022 بجدولهم الحالى على النحو التالى :

اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 / 10 / 2022 تعديل تركيب قطار 2012 مكيف القاهرة / أسوان ليكون بالتركيب الآتى : [ 10 عربات ثالثة مكيفة + 1 عربة بوفيه تهوية ديناميكية ] ومن يوم الخميس الموافق 13 / 10 / 2022 تعديل تركيب قطار 2013 مكيف أسوان / القاهرة على أن يكون بنفس التركيب الوارد به قطار 2012 .

والهيئة لا تتواني في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب