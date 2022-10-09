البيئة: تنظيم برامج متخصصة لتدريب المرأة على أحدث اساليب تصميم المنتجات اليدوية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - استمراراً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتنمية المجتمعات المحليه وحرفهم ضمن استعدادات مصر بمؤتمر المناخ cop27، نظمت وزارة البيئة من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى المرحلة الثالثة برنامجاً تدريبياً حول أحدث آليات تصميم المنتجات اليدوية و التراثية بمحمية وادى الجمال لزيادة جودة المنتجات الحرفية التقليدية وخلق منتج يواكب تطلعات السائح ويربطه بتراث المحميات ويعرفه بها وذلك بمشاركة خبراء فى تصميم المنتجات التراثيه والسياحية التى تعكس الطابع البيئى والثقافى والطبيعى للمحمية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البرنامج يهدف إلى تدربب عدد من فتيات قرى ابو غصون – حماطة – برانيس بمحمية وادى الجمال من العاملات في قطاع الحرف اليدوية على الأساليب الحديثة بتصميم المصنوعات اليدوية لتحقيق التكامل بين الحفاظ على التراث التقليدي للمجتمع المحلى و الأساليب العصرية للمنتج للتأكيد على أهمية الاستثمار فى الإنسان وخاصة المرأة بما يعود بالنفع على صون وحماية الموارد الطبيعية للمنطقة.

وقد تم تخطيط والإعداد للبرنامج وفق أحدث المعايير العلمية فى آليات تصميم المنتجات اليدوية التراثية والبيئية وبعد القيام بدراسات لتقييم وتطوير الحرف اليدوية في القرى المحيطة بالمحمية من قبل خبراء فى مجال التسويق السياحى وتطوير المنتجات اليدوية بما يتناسب مع طبيعة المنطقة واهميتها التراثية والبيئية لاكتساب المنتج طبيعة عالمية.

ويأتى هذا البرنامج فى إطار برامج المشروع لحماية الموارد الطبيعية من خلال توفير آليات جديدة وغير تقليدية لتوليد الدخل للمجتمعات المحلية داخل وحول المحميات تحقيقاً لمبادئ التنمية المستدامة بالإضافة إلى الحفاظ على الحرف والمنتجات البيئية والتراثية كأحد أهم المقومات الأساسية للمجتمعات المحلية والتى تعمل الوزارة على المحافظة عليها مع تطوير جودتها لربط المجتمع بالمحمية وصونها وبما يساهم فى رفع الوعى البيئى بأهمية المحميات الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.