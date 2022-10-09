قسط التأمين 105 جنيهات.. التعليم تعلن تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوى قريبا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء خطة توزيع أجهزة "التابلت" على المديريات التعليمية بالمحافظات، تمهيدا لتوزيعها على الإدارات التعليمية التابعة، ومن ثم على طلاب الصف الأول الثانوى بالمدارس، خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا للأعداد المقررة لكل محافظة.





ووجهت الوزارة جميع طلاب ومعلمى المرحلة الثانوى، بسداد أقساط التأمين على أجهزة التابلت، بمكاتب البريد المصرى؛ حرصا على استمرارية التغطية التأمينية للأجهزة فى حالات الفقد أو التلف الكلى أو الجزئى.

وقالت الوزارة -فى توجيه عممته على جميع المديريات التعليمية- إنه يتوجب على طلاب الصف الأول الثانوى، سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى، وطلاب الصف الصف الثانى، يسددون قسط السنة التأمينية الثانية، كما يسدد طلاب الصف الثالث الثانوى قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة.

وتبلغ قيمة قسط التأمين على أجهزة التابلت للعام الدراسى الجارى، 105 جنيهات، تسدد عن طريق أحد مكاتب البريد باستخدام الرقم القومى للطالب، وعلى جميع الطلاب تسليم إيصال سداد الرسوم للمدرسة، وبعد انتهاء الأعوام الثلاثة بالمرحلة الثانوية يصبح جهاز التابلت ملكا للطالب.

ومن جهته، قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة مستمرة فى دمج أجهزة التابلت فى العملية التعليمية بالمرحلة الثانوية، فمن خلاله يتمكن الطلاب من الوصول إلى مصادر المعرفة الرقمية على بنك المعرفة ومنصات التعلم المختلفة.

وفيما يتعلق بالاختبارات، أوضح الوزير أنه بالنسبة للصفين الأول والثانى الثانوى، يؤدى الطلاب الاختبارات إلكترونيا بنسبة 85% من الامتحان، على أجهزة التابلت، للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد، وورقيا بنسبة 15% للإجابة عن الأسئلة المقالية.

أما طلاب الثانوية العامة، فيؤدون اختبارات نهاية العام ورقيا بنسبة 100%، ويجرى تنظيم مجموعة من الاختبارات الشهرية القصيرة إلكترونيا، يؤدوها من خلال أجهزة التالب، للتدريب على نظام التقييم الجديد القائم على قياس مهارات الفهم والتحليل وغير ذلك من مستويات التفكير العليا.