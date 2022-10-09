مصر تشارك فى Pre-CoP للتحضير لمؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلا عنها وحدة التنمية المستدامة، بالاجتماع الوزارى التحضيرى لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية تغير المناخ (Pre-CoP)، فى كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، فى إطار التحضيرات لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 27" بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.





وشهد الاجتماع -وفقا لبيان وزارة التخطيط اليوم الأحد- تنظيم عدد من الجلسات التشاورية بين وفود الدول الأعضاء حول عدد من المحاور المنتظر تناولها خلال مؤتمر الدول الأطراف بشرم الشيخ، وعلى رأسها موضوعات التكيف وخفض الانبعاثات والخسائر والأضرار، وتمويل المناخ.

كما شارك وفد وزارة التخطيط فى الحدث الجانبى، الذى نظمه الجانب الكونغولى للدول والشركاء المعنيين؛ لعرض مبادراتهم فى مجال مواجهة تبعات تغير المناخ، حيث قام ممثلو وحدة التنمية المستدامة بتقديم عرض حول مبادرة "حياة كريمة من أجل إفريقيا قادرة على الصمود فى إطار تغير المناخ"، الذى تضمن الإشارة إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مصر باعتبارها قصة نجاح فى مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة فى المجتمعات الريفية، من خلال الشراكة بين الحكومة وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية.

وتتطلع مصر -من خلال مبادرة "حياة كريمة"- إلى تعميم هذا النهج فى القارة الإفريقية لتحقيق هدف تحسين جودة الحياة لـ 30% من سكان المناطق الريفية بالقارة الإفريقية حتى عام 2030، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج وتطبيق الحلول التكنولوجية المبتكرة ذات الأثر الإيجابى على جهود التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز المرونة وخفض الانبعاثات.

وعقد وفد وزارة التخطيط -على هامش الاجتماعات- لقاءات ثنائية مع ممثلى عدد من الوفود التفاوضية للدول الإفريقية للتعريف بالمبادرات التى تتولى الوزارة تنسيقها، وتعتزم إطلاقها على هامش مؤتمر الأطراف (كوب 27)، وهى مبادرات "حياة كريمة من أجل إفريقيا قادرة على الصمود فى إطار تغير المناخ" و"تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية فى إفريقيا والدول النامية"، حيث أعرب ممثلو الوفود عن اعتزامهم مواصلة التشاور على المستوى الوطنى بشأن تلك المبادرات، تمهيدا لبناء التوافق المطلوب لإطلاقها على هامش مؤتمر (كوب 27).