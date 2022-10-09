بدء الدراسة بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور جمال حسن التزام الطلاب بالزى المدرسى (كاب أبيض سادة، تيشيرت أبيض سادة، شروال كحلى) وذلك لحين الانتهاء من تصنيع الزى الخاص بالمدرسة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيزات الفصول الدراسية والورش والمعامل المختلفة فى وقت قياسى وسط التشديد على الحفاظ على مستوى وجودة التجهيزات من خلال المتابعة المستمرة.

وأشار حسن إلى استقبال وتسكين الطلاب الوافدين بمبنى بيوت الطلبة الذى تم تجديده ورفع كفاءته من جانب المحافظة والمجاور للمدرسة.