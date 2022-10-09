وزير الخارجية يستقبل نظيره اليونانى

جدة - نرمين السيد - وبدأ، منذ قليل، الاجتماع الثنائى المغلق بين شكرى ونظيره اليونانى، ومن المقرر أن يتشاور الجانبان فى العلاقات الثنائية بين مصر واليونان وشراكتهم الاستراتيجية الممتدة، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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