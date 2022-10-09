وزير التعليم يصدر كتابا دوريا بإنشاء وحدة للتواصل والدعم للمعلمين

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابا دوريا بشأن إنشاء وحدة للتواصل والدعم للمعلمين بالمديريات التعليمية، وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بالمعلمين، لدورهم الأصيل فى تطوير منظومة التعليم.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الأحد، وجهت الوزارة بإنشاء وحدة للتواصل والدعم للمعلمين بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، تكون تحت رئاسة مدير المديرية مباشرة، بعد العرض على المحافظ، ويكون اختصاصها التواصل مع جميع المعلمين بالمديريات التعليمية لتلقى أى شكاوى خاصة بهم، ودراسة وبحث هذه الشكاوى بهدف حلها، وإزالة المعوقات والصعوبات التى تواجه المعلمين، ودراسة وبحث أية مقترحات مقدمة من المعلمين لدعم العملية التعليمية والاستفادة منها فى تطوير منظومة التعليم. ووجهت الوزارة بتقديم تقرير بجميع الشكاوى والمقترحات إلى مسؤول الوحدة بالوزارة لعرضها على وزير التربية والتعليم شهريا.

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