عاجل – إصابة أكثر من 7 أشخاص في حادث انقلاب بـ”الشرقية”

رياض - احمد صلاح - أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث انقلاب وقع صباح اليوم الأحد، انقلاب سيارة مكروباص بمدخل الشبراوين طريق ههيا بمحافظة الشرقيةمن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ” الشرقية” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي مستشفى ههيا المركزي،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.