أخبار مصرية

رئيس الوزراء يفتتح معرض تراثنا ويجرى جولة بين أجنحته

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 11:28 صباحاً - افتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، برفقة عدد من الوزراء، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

 

وأجري رئيس الوزراء جولة بين أجنحة المعرض استمع إلى شرح من المشاركين في المعرض، وأبرز المنتجات التي يتم عرضها، مثل الحرف القائمة على مخلفات النخيل من أسوان والوادي الجديد والفيوم، بجانب مشروع تعزيز مشاركة المرأة في التجارة. 

 

وتشارك في المعرض 5 دول عربية مثل السعودية والإمارات وليبيا، الأردن والسودان، وأكثر من 1100 مشروع تراثي وفني من مصر، وتم تخصيص جناح كامل لمنتجات أصحاب المشروعات من قرى ومراكز مبادرة حياة كريمة، الذين تم تمويل مشروعاتهم وتطوير منتجاتها في معرض تراثنا 2022.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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