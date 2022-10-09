انطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان في القاهرة والجيزة اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 11:27 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان بمحافظتي الجيزة والقاهرة بداية من اليوم الأحد ولمدة 5 أيام.

تطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظتي القاهرة والجيزة

أشارت وزارة الصحة، إلى أن حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال ستبدأ في محافظتي القاهرة والجيزة بدء من يوم الأحد الموافق الـ9 أكتوبر إلى 13 أكتوبر الجاري.

وذكرت الوزارة، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في محافظتي القاهرة والجيزة تشمل جميع الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات لكافة الأطفال المصريين والغير مصريين.

أماكن تطعيم الأطفال في القاهرة والجيزة

وأوضحت وزارة الصحة، أن أماكن التطعيم ستكون من خلال الفرق الطبية الثابتة «في مكاتب الصحة والوحدات الصحية بالمراكز الطبية، إضافة إلى الفرق الطبية المتحركة بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق والمساجد والكنائس والنوداي والأسواق».