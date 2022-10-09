برعاية الرئيس السيسي..رئيس الوزراء يفتتح معرض ”تراثنا” للحرف اليدوية والتراثية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 11:27 صباحاً - افتتح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم /الأحد/ معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يستمر حتى 15 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

وتفقد رئيس الوزراء، الأجنحة المشاركة بالمعرض بصحبة وزيرتي التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والبيئة ياسمين فؤاد والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات نيفين جامع.

واستمع رئيس الوزراء لشرح المشاركين فى معرض تراثنا، من السودان، والأردن، وليبيا، ومن مصر كانت هناك أجنحة مشاركة من أسوان وسيناء والصعيد.

ويساعد معرض "تراثنا" على تسويق وترويج المنتجات والفنون التراثية التي تتميز بها المحافظات المختلفة؛ ما يسهم في استمرار تلك الأنشطة والتوسع في المشروعات.

وتشارك 5 دول عربية وأكثر من 1100 مشروع تراثي وفني من مصر في المعرض، كما أن هناك جناحا كاملا لمنتجات أصحاب المشروعات من قرى ومراكز مبادرة "حياة كريمة" الذين تم تمويل مشروعاتهم وتطوير المنتجات في معرض تراثنا 2022.