لأول مرة بمستشفى السلام بمحافظة بورسعيد .. إصلاح سقوط لجفن العين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 11:27 صباحاً - نجاح إجراء جراحة لطفل عمره عامين، لإصلاح سقوط جفن العين العلوي، وذلك لأول مرة بمستشفى السلام التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

فور دخول ذوي الطفل إلى مستشفى السلام تم الكشف على الطفل بقسم التجميل وتم عمل الفحوصات اللازمة له .

وبعد الإطلاع على نتائج فحوصات الطفل، اتخذ قسم التجميل بمستشفى السلام بورسعيد، قرار دخول الطفل (عمر) لإجراء جراحة عاجلة حيث أن حالته تتطلب تدخل سريع قبل إهمال المخ للعين الكسلانة وما ينتج عنه من فقد الرؤية الواضحة.

وبالفعل تم دخول (عمر) إلى قسم العمليات بمستشفي السلام لإصلاح سقوط لجفن العين العلوي، عن طريق توصيل عضلات الجفن العلوي العاجزة عن الحركة بعضلة الجبهة للقيام بوظيفتها حيث يعتبر مثل تلك الحالات من العيوب الخلقية، وقد تمت العملية بنجاح للطفل.

تم إجراء الجراحة علي يد فريق طبى متميز بقسم التجميل بالمستشفى :-

♦️د/ أحمد خيرى ياسين (إستشارى جراحة التجميل بمستشفى السلام)

♦️د/ عبد الله قاسم (نائب جراحة التجميل بمستشفى السلام )

♦️د/ محمد الصحفي ( نائب جراحة التجميل بمستشفى السلام )

????ومن فريق التخدير المميز بالمستشفى:-

♦️د/ محمد ناصف السيد (استشارى التخدير بمستشفى السلام )

♦️د/ وسام فوزي (اخصائى تخدير بمستشفي السلام)

♦️د/ محمود السيد السعدني( طبيب مقيم تخدير بمستشفى السلام)

♦️أ/ السيد محمد برايا (فني تخدير بمستشفى السلام)

????وفريق التمريض المتميز، المكون من:-

♦️م/ محاسن بريك قاسم (فني تمريض)

♦️م/ سارة إسماعيل إبراهيم (فني تمريض)

????وبمساعدة كلا من فريق متميز من صيدلية العمليات وفريق متميز بمخزن مستلزمات العمليات لصرف وتوفير الأدوية والمستلزمات الخاصة بالجراحة :-

♦️د/ محاسن الشرقاوي (صيدلانية بصيدلية العمليات)

♦️د/ سما منسي (مراقب مخزون العمليات)

♦️أ/ كمال نجيب (مسؤول مخزن العمليات)