تعليم الدقهلية: المدرسة طريق التفوق.. والمنزل يكمل بناء شخصية الطالب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأحد، الطالبات بمدرسة سندوب الثانوية بنات فعاليات الطابور الصباحى وتحية العلم، فى إطار سلسلة الجولات اليومية التى يقوم بها وكيل الوزارة منذ انطلاق العام الدراسى الجديد 2022 - 2023؛ لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظامها.

وحث الطالبات على الجد والاجتهاد والانتظام فى الدراسة وحضور طابور الصباح وتحية العلم وإلقاء النشيد الوطنى لتنمية روح الانتماء لديهن، مشددا على المعلمين ضرورة معاملة الطالبات معاملة حسنة ومنع استخدام الضرب نهائيا فى المدارس والرجوع لأولياء الأمور فى حالة وجود تجاوز.

وتفقد ناصر - عقب الانتهاء من الطابور المدرسى - الفصول الدراسية وحجرة الأنشطة والمكتبة وحديقة المدرسة، وتابع نسبة حضور وغياب الطلبة بالمدرسة وشدد على انتظام الدراسة والحضور فى المرحلة الثانوية.

كما تابع الحصص الدراسية، وشدد على ضرورة الانضباط ونظافة مبنى المدرسة، موضحا أن الجولات الميدانية ستستمر على مدارس الدقهلية حرصا على الارتقاء بالخدمة التعليمية..متمنيا للجميع عاما دراسيا سعيدا مكللا بالنجاح.