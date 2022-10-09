الحكومة تنفى تحديد صلاحية إصدارات الأحوال المدنية بـ 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تحديد صلاحية كافة إصدارات الأحوال المدنية بـ6 أشهر فقط وإلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد مدة صلاحية لكافة إصدارات الأحوال المدنية أو إلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن. وشددت الوزارة على أن كافة إصدارات قطاع الأحوال المدنية سارية دون تحديد أى فترة زمنية لصلاحيتها، ويتم الاعتداد بها والتعامل عليها بكافة الجهات الإدارية بالدولة سواء تم الإصدار بتاريخ قديم أو حديث، عدا "القيد العائلى"، مُناشدةً جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق.

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