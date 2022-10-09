محافظ المنيا يشارك فى مؤتمر «المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية»

جدة - نرمين السيد - وصل اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، إلى محافظة الفيوم، للمشاركة فى مؤتمر "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"، لمحافظات المنيا -الفيوم - بنى سويف.





جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، والدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة، والدكتور محمد كمال ممثل وزارة التنمية المحلية.

وتشمل الفعاليات عرضا تقديميا عن المشروعات السفيرة، بالإضافة لتكريم الفائزين بالمشروعات بمحافظات المنيا والفيوم وبنى سويف.

وقال المحافظ، إن المبادرة تأتى ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبإشراف ومتابعة كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تأكيد جِدية الدولة المصرية فى التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ، وفى إطار جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال تقديم مشروعات محققة لذلك، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.