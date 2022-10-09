أيمن عاشور يغادر إلى باريس للمشاركة فى دورة المجلس التنفيذى لليونسكو

جدة - نرمين السيد - غادر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، صباح اليوم الأحد، متجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ للمُشاركة فى أعمال الدورة 215 للمجلس التنفيذى لليونسكو، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 11 أكتوبر الجارى.





ومن المُقرر أن يلقى الوزير كلمة جمهورية مصر العربية بالجلسة الصباحية، فضلاً عن الاستماع لكلمات مُمثلى الدول الأعضاء، حول مُختلف القضايا المُتعلقة بمجالات عمل المُنظمة.

وعلى هامش فعاليات المجلس، سيعقد وزير التعليم العالى لقاءات مع عدد من المُشاركين؛ بهدف تعزيز التعاون بين مصر والدول المُشاركة فى المجلس، خاصًة فى مجالات التربية والعلوم، والثقافة، بما يخدم أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

ومن ناحية أخرى، سوف يعقد الوزير لقاءات مهمة لمتابعة انتظام الأعمال التنفيذية والتجهيزات، ومعدلات التنفيذ لمشروع "بيت مصر"، حيث يهدف إنشاء "بيت مصر" إلى توفير سكن للطلاب المصريين الدارسين فى أنحاء باريس، ويضم حوالى 200 غرفة، كما يضم فراغات معمارية لأنشطة ثقافية متعددة ليصبح مركز إشعاع حضارى وثقافى مصرى بقلب باريس، فضلَا عن أنه له طابع معمارى مصرى متميز، ويجمع بين الأصالة والمعاصرة.

يذكر أن المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو ينعقد كل 6 أشهر، ويضم 58 دولة من إجمالى 193 دولة عضو بمُنظمة اليونسكو، وتعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول المُؤسسة لليونسكو، والتى انضمت لعضوية المُنظمة عام 1946.