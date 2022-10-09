قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية صندوق الاستثمارات العامة

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا برقم 261 لسنة 2022 بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة فى مصر، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 مارس 2022.





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