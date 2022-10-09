السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة حرم الدكتور عاطف صدقى

جدة - نرمين السيد - أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اللواء أحمد إسماعيل زكى للتعزية فى وفاة حرم الراحل الدكتور عاطف صدقى رئيس الوزراء الأسبق.



جدة - نرمين السيد - أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اللواء أحمد إسماعيل زكى للتعزية فى وفاة حرم الراحل الدكتور عاطف صدقى رئيس الوزراء الأسبق. كما أبلغ أسرة الراحلة خالص العزاء والمواساة.

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