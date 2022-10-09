حياة كريمة.. توزيع 40 ألف صندوق مساعدات غذائية ضمن قوافل وصل الخير

جدة - نرمين السيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة، إطلاق مبادرة وصل الخير 3، حيث وجهت المؤسسة عددا من القوافل المُحملة بالمساعدات الغذائية، ضمت 40 ألف صندوق مواد غذائية إلى مختلف محافظات الجمهورية.





يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وفى إطار المبادرات الاجتماعية التى يطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

كما يأتى ذلك تزامنًا مع احتفالات ذكرى المولد النبوى الشريف والذكرى الـ 49 لنصر أكتوبر، وضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا.

وبدأت فرق العمل الميدانى بمؤسسة حياة كريمة تنفيذ مبادرة وصل الخير3 ، من يوم 6 أكتوبر وتواصل القوافل جهودها حتى يوم 13 أكتوبر الجارى، حيث تم تخصيص عددٍ من القوافل المُحملة بصناديق المواد الغذائية لمحافظات القناة (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، والشرقية) وذلك لارتباطها الوثيق بنصر أكتوبر.

كما ستتجه القوافل الغذائية ضمن وصل الخير3 إلى محافظات (الأقصر، أسوان، سوهاج، الجيزة، أسيوط، وكفر الشيخ)، وذلك وفقًا للاستطلاع الميدانى لفرق الرصد الميدانى لمؤسسة حياة كريمة.

كانت مؤسسة حياة كريمة، أطلقت قوافل مبادرة (وصل الخير1 ) من خلال إطلاق قوافل مساعدات غذائية هى الأكبر لمحافظة الغربية لتوزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية، وذلك فى مراكز( السنطة، كفر الزيات، زفتى، سمنود، قطور، بسيون) بكل القرى التابعة لهم، وتوزيعهم على المواطنين الأولى بالرعاية بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية.

كما أطلقت الموسسة أيضا حملة المليون كرتونة ضمن قوافل "وصل الخير 2" فى مختلف مراكز وقرى محافظات الجمهورية، بهدف توزيع مليون كرتونة مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا.

تأتى هذه المبادرات ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفى إطار الدور التنموى الذى يقوم به التحالف الوطنى وأعضائه لدعم الفئات المستحقة وفى ضوء تكاتف الجهود فى مجال العمل المجتمعى وتوحيدها تحت مظلة واحدة وهى التحالف الوطنى الذى يجمع تحت مظلته 24 كيانًا رائدًا فى العمل التنموى فى مصر.