قرار جمهورى بالموافقة على منحة لدراسة مشروع سكك حديد بين مصر والسودان

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا برقم 2022 بالموافقة على منحة بين مصر ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتى للإسهام فى إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان، الموقعة بتاريخ 7 أبريل 2022.





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