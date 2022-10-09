هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022: شبورة شديدة وسقعة

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022، أن يكون هناك شبورة مائية على الطرق الرئيسية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة الكبري ووسط سيناء والسواحل الشمالية.وأشارت هيئة الأرصاد أنه درجات الحرارة سوف تواصل الانخفاض على جميع أنحاء الجمهورية بسبب كتل هوائية مقبلة من البحر المتوسط و جنوب غرب أوروبا تضرب البلاد خلال هذه الأيام.

وأوضحت انه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات النهار ، أما في ساعات الليل فيكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعي