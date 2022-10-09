لفترة غير محددة .. قطع الكهرباء عن 5 مناطق بـ”القليوبية”

موعد قطع الكهرباء في محافظة القليوبية

وأكدت شركة القليوبية أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لفترة غير محددة بداية الساعة التاسعة صباحا حتى الانتهاء من الأعمال بسبب إجراء أعمال الصيانة طارئة للوحة توزيع مشعل للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين .

أماكن قطع الكهرباء في محافظة القليوبية وحددت كهرباء القليوبية المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل مناطق لمركز طوخ وهي قرية ميت كنانة – صرف الوحايشة -عزبة العلمى – الإيبارى – عزبة سعد بية

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية، بيان هام اليوم الأحد الموافق 26 سبتمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن المناطق مركز طوخ