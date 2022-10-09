عاجل ورسميا – التضامن تعلن عن صرف هذه الأموال بعد إنتهاء إجازة المولد النبوي لأصحاب المعاشات

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن منافذ الصرف التابعة لبنك ناصر الاجتماعي عادت عملها اليوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022، في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث يمكن لأصحاب المعاشات التوجيه إلي أي من فروع البنك للحصول على مستحقاتهم الشهرية الخاصة بالشهر الجاري.وأشارت وزارة التضامن أن هناك تشديد على جميع فروع بنك ناصر اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحد من حدوث أي تكدس أو تزاحم حول الفروع وتنظيم عملية الصرف.

وأوضحت الوزارة ، أن أصحاب المعاشات في مصر يقدر عددهم أكثر من 10 مليون و500 مواطن وتقوم الخزانة العامة للدولة بصرف لهم أكثر من 22 مليار جنيه بشكل شهري