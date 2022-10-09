عاجل.. أول تعليق من عروس الإسماعيلية بعد ضربها من زوجها: هدلق عليكي ميه نار

نقل عروس الإسماعيلية للمستشفى في حالة خطيرة

وأكدت عروس الإسماعيلية أن زوجها هددها قائلاً “لو اشتكيتي هدلق عليكي ميه نار، وأنها تعرضت إلى الضرب بالشومة وأن زوجها حبسها في شقة شقيقة، وقالت “أنه كل ما يفتح عشان يجيبلي أكل يضربني بالبونية في وشي”.

وتحدثت في أول تعليق لها قائلة “أنا تعبت بما فيه الكفاية، ومرة ضربني ونزلت في الشارع بشعري وجسدي باين وأصوت عشان حد يلحقني منه، بس الشارع كله بيخاف منه”، وأكد أحد شهود العيان على حدوث واقعة الضرب، وتم نقل الضحية إلى المستشفى وهي في حالة خطيرة، وحالتها حرجة وبها تورم بالعينين بسبب الاعتداء والضرب ومصابة في أماكن متفرقة بجسدها.