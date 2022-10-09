انت الان تتابع خبر عاجل.. أول تعليق من عروس الإسماعيلية بعد ضربها من زوجها: هدلق عليكي ميه نار والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نقدم أول تعليق من عروس الإسماعيلية بعد ضربها من زوجها وهي التي تصدرت التريند في الفترة الماضية، وأكدت أنها تعرضت إلى الإهانة الكثيرة والضرب المبرح، وكانت تعيش معه تحت تهديد السلاح.
أول تعليق من عروس الإسماعيلية بعد ضربها من زوجها بعد 8 شهور
وأكدت عروس الإسماعيلية أن زوجها هددها قائلاً “لو اشتكيتي هدلق عليكي ميه نار، وأنها تعرضت إلى الضرب بالشومة وأن زوجها حبسها في شقة شقيقة، وقالت “أنه كل ما يفتح عشان يجيبلي أكل يضربني بالبونية في وشي”.
نقل عروس الإسماعيلية للمستشفى في حالة خطيرة
وتحدثت في أول تعليق لها قائلة “أنا تعبت بما فيه الكفاية، ومرة ضربني ونزلت في الشارع بشعري وجسدي باين وأصوت عشان حد يلحقني منه، بس الشارع كله بيخاف منه”، وأكد أحد شهود العيان على حدوث واقعة الضرب، وتم نقل الضحية إلى المستشفى وهي في حالة خطيرة، وحالتها حرجة وبها تورم بالعينين بسبب الاعتداء والضرب ومصابة في أماكن متفرقة بجسدها.