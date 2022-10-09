القوى العاملة : معرض لدعم المرأة المعيلة وتوفير فرص عمل لها بالاسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 10:28 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الاسكندرية بشأن تنظيم وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمراة بالمديرية معرض "هى تقدر" ، بقاعة المديرية وذلك للمشروعات الصغيرة والحرفية و رائدات الأعمال وبالشراكة مع الجهات الشريكة في هذا الشأن.

وأوضح مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة بالاسكندرية في تقريره، أن اقامة المعرض يأتي في اطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حياة كريمة ودعم وتمكين المرأة وتوفير فرص عمل غير تقليدية وتمكين المرأة والمرأة المعيلة بتشجيعهن على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال.

وأضاف مدير المديرية، انه شارك في المعرض أكتر من 28 عارضة للمنتجات اليدوية المختلفة من ملابس و كروشية واكسسوارات وجلود وتركيب برفانات وصناعة الصابون الطبى وشغل الريزن والديكوباج والأغذية المحفوظة والمعباة،وشغل الخيامية بالإضافة لمنتجات من إعادة التدوير والنحاس، فضلا علي منتجات اسوان والنوبة.

كما شارك بالمعرض جمعية المرأة والتنمية التي عرضت منتجات قادرون باختلاف،ورئيس مجلس الإدارة دكتورة عايدة نور الدين، و مديرية الزراعة،و وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الإسكندرية، وبرنامج مشروعك لرواد الاعمال،ومديرية الصحة ، و جمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى خريجى الدورات التدريبية من مراكز التدريب التابعة للمديرية .