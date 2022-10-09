”القوى العاملة” : انتهاء البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل والحياكة بالوحدة المتنقلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 10:28 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الاقصر بشان تنظيم زيارة للمتدربات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بالمحافظة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وأكد السيد السنجاب مدير مديرية القوى العاملة بالاقصر في تقريره انه تم الاختبار النهائي للمتدربات على مهنة التفصيل والحياكة بواسطة اللجنة المشكلة، تمهيدا لتسليمهم شهادات إتمام التدريب بعد انتهاء البرنامج التدريبي المعد، وبدء دورة جديدة على نفس المهنة.

وأضاف مدير المديرية انه تم توجيه المتدربات بكيفية الاستفادة من التدريب فى عمل مشروعات خاصة بهن، وتعريفهم بالجهات المانحة للقروض والتى من ضمنها صندوق دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم الدعم المالى والفنى لمن ترغب، بالإضافة بتعليمهن كيفية عمل السيرة الذاتية وإعداد مقابلة شخصية ناجحة، وكيفية البحث عن فرص العمل لتحسين مستويات معيشتهم حتى يحيوا حياة كريمة.