وزير النقل: القطار الكهربائى السريع ملحمة عظيمة تنفذ على أرض مصر

جدة - نرمين السيد - بدأت الجولة بمتابعة التقدم فى معدلات تنفيذ محطة العاصمة وهى محطة تبادلية مع القطار الكهربائى الخفيف LRT، وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية، وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية، وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة.

وتعد من أكبر المحطات فى الشرق الأوسط، وتبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية، وتشمل المحطة مول تجارى على مساحة 70 ألف متر مربع، كما تتكون المحطة من مبنيين رئيسيين كل منهما يتكون من بدروم وارضى وميزانين ودور أول ويوجد 3 كبارى للمشاة للربط بين المبنيين.

واطلع الوزير، على على مخطط سير حركة الركاب سواء من المدخل الرئيسى للوصول إلى صالات التذاكر ثم للأرصفة وتوافر السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإدارى والاستثمارى الامثل لكافة المساحات بالمحطة وخطة تكثيف جميع الأعمال لإنهائها وفقا للجدول الزمنى المحدد، خصوصا مع الأهمية الكبيرة للمحطة فى تقديم خدمات مميزة للركاب.

وتفقد الوزير معدلات تنفيذ جسر السكة فى المسافة من محطة العاصمة حتى محطة محمد نجيب واطلع على التقدم فى معدلات تنفيذ القطاع الأول الذى سيتم تسليمه إلى شركة سيمنز فى الموعد المتفق عليه للقيام بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية على أن يتوالى تسليم باقى قطاعات المشروع بعد انتهاء الأعمال المدنية بها.

وفى محطة محمد نجيب، تابع الوزير تقدم معدلات تنفيذ محطة محمد نجيب والتى تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة الواقعة جنوب طريق العين السخنة.

كما استعرض وزير النقل، خلال جولته المخطط الزمنى لتنفيذ الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة مثل أعمال جسر القطار والتى تشمل أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول والتى تحمى جوانب الجسر والأخوار والتى تنفذها كبريات الشركات المصرية الوطنية المتخصصة، بالتزامن مع الإشراف الدورى والمستمر لشركة سيسترا العالمية استشارى المشروع لجميع مراحل التنفيذ لهذا المشروع الحيوى الهام.

وشدد الوزير، على استشارى المشروع سيسترا بموافاته بتقرير دورى عن تقدم جميع الأعمال بالمشروع

والتقى الوزير العاملين بالمشروع ونقل لهم تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة أعياد أكتوبر والمولد النبوى الشريف، وأكد على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال وتنفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية، لا سيما مع أهمية هذا المشروع العملاق الذى يشكل نقلة نوعية هائلة فى وسائل المواصلات فى مصر.

وأكد وزير النقل فى تصريحات صحفية على هامش جولته، أن الجولة التفقدية تأتى تنفيذا توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، وفى إطار الاستعداد لتدشين الخط الأول فى خلال مؤتمر المناخ الشهر المقبل، وكذلك لمتابعة معدلات إنجاز هذا المشروع العملاق وفقا للخطة الزمنية الموضوعة ووفقا للضوابط والمعايير التى تم الاتفاق عليها، خصوصا مع أهمية المشروع حيث يعتبر الخط الأول قناة سويس جديدة حيث سيربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر ومدن الإسكندرية والعلمين ومطروح على البحر المتوسط بطول 660 كم.

لافتا إلى أن منظومة القطار الكهربائى السريع الجديدة تتألف من 3 خطوط رئيسية بطول 2000 كم وأن مشروع القطار الكهربائى السريع ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر وستمثل نقلة نوعية هائلة فى وسائل المواصلات فى مصر، وستغطى أنحاء الجمهورية، كما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنها أيضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع، كما يساهم أيضا هذا المشروع العملاق فى خلق الآلاف من فرص العمل.

يأتى ذلك فى إطار الاستعدادات والتجهيزات لتدشين مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع العين السخنة/ العلمين /مطروح /الفيوم من نطاق محطة العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية خلال مؤتمر المناخ COP27 الذى سينعقد بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.