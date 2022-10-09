وزير الاتصالات يغادر إلى الإمارات للمشاركة فى معرض «جيتكس جلوبال»

وينعقد المعرض خلال الفترة من 10 وحتى 14 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 5000 شركة عارضة، وأكثر من 100 ألف مشارك من أكثر من 170 دولة.
ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت على هامش مشاركته فى المؤتمر، عددا من اللقاءات مع مسؤولى كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون المشترك، واستعراض القدرات والمزايا التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، والفرص الاستثمارية المتاحة به.
كما سيشارك الدكتور عمرو طلعت، فى إحدى الجلسات الرئيسية ضمن فعاليات المؤتمر يتناول خلالها تطورات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، وأهم الإنجازات ذات الصلة بصناعة تكنولوجيا المعلومات.
الجدير بالذكر أن الدورة الـ42 لفعاليات معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال تهدف إلى تسليط الضوء على الابتكار التكنولوجى وعدد من الموضوعات التكنولوجية الهامة ومنها مجالات التكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والميتافيرس والحلول المالية الرقمية.
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