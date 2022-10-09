جدة - نرمين السيد - أعربت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم الإرهابى البغيض الذى استهدف ثكنات للجيش فى جمهورية جيبوتى الشقيقة فى منطقة جارابتيسان شمال البلاد، مما أسفر عن وفاة سبعة جنود وإصابة آخرين.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف ثكنات للجيش فى جيبوتى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.