من 9 إلى 11 أكتوبر.. خريطة أماكن سقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى. ولفتت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

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