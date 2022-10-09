تهنئة السيسى للشعب والأمة العربية والإسلامية بالمولد النبوى تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى الأهرام وتحت عنوان "الرئيس يهنئ الشعب والأمة العربية والإسلامية بالمولد النبوى"، ذكرت الصحيفة، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتهنئة للشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس قال، فى تهنئته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أتقدم بالتهنئة للشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، ففى هذا اليوم أشرق نور النبوة الخالدة على الإنسانية بأكملها، فكشف عنها غيوم الجهل والأوهام، سلام الله وصلواته على نبينا الكريم، الذى كان نموذجا فريدا فى الفضيلة، فلنجعل هذه الذكرى العطرة نبراسا ومنهجا وقدوة تقوى من عزائمنا وإرادتنا فى بناء حياتنا ومستقبلنا.. كل عام وأنتم بخير".

وعن العلاقات المصرية السعودية التاريخية، نقلت صحيفة الأخبار تأكيد وزير الداخلية محمود توفيق، حرص الوزارة على مد جسور التواصل وتعزيز آليات التعاون والتشاور المستمر مع وزارة الحج والعمرة السعودية، بما ييسر على قاصدی بیت الله الحرام من الحجاج المصريين أداء مناسك فريضة الحج على الوجه المأمول.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال وزیر الداخلية، لوزير الحج والعمرة السعودى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الذى يزور القاهرة حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الحج والعمرة بالسعودية.. مشيرة إلى أن الجانبين استعرضا أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية المصرية والحج والعمرة بالسعودية، فيما يتعلق بإجراءات تنظيم موسم الحج.

وأعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة الوزير السعودى والوفد المرافق له للقاهرة، فى ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين، فضلا عن تقديره للجهود التى تضطلع بها المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم.

ومن جانبه، أعرب الوزير السعودى، عن تقديره للجهود والإجراءات التنظيمية التى تتخذها وزارة الداخلية سنويا للترتيب والإعداد والإشراف على بعثة الحج المصرية، فضلا عن للتعرف على المعوقات التى قد تواجه الحجاج المصريين أثناء مـوسم الحج وأى مقترحات لتذليلها.

واقتصاديا، وتحت عنوان "التوسع فى الأنشطة الصناعية بالصعيد لتحقيق التنمية الشاملة"، نقلت صحيفة الأخبار، عن وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، تأكيده أن التوسع فى الأنشطة الصناعية بمحافظات الصعيد وضخ استثمارات جديدة فى مختلف القطاعات الصناعية يمثل ركيزة أساسية للوصول إلى مستهدفات خطة الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

وأشار إلى حرص الوزارة على زيادة معدلات الإنتاجية بالقطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى، فضلا عن زيادة معدلات التصدير وتوفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء الصعيد.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال افتتاح وزير التجارة والصناعة ومحافظ أسوان أشرف عطية، 4 مصانع متوسطة وصغيرة بمنطقة العلاقى الصناعية بأسوان، وذلك ضمن 27 مصنعا تم تشغيلها فعليا من إجمالى 34 مصنعا يتم افتتاحها على مراحل بحجم استثمارات 150 مليون جنيه بعد الانتهاء من ترفيقها، حيث تسهم فى توفير المزيد من فرص العمل.

وأبرزت صحيفة الجمهورية تهنئة السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، للشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيدة انتصار السيسى، قالت فى تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى: "أتقدم بالتهنئة للشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، تلك المناسبة المباركة التى نستلهم منها أسمى معانى الرحمة والمحبة والتواضع والإرادة الصادقة، سلام الله على نبينا الكريم، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة بالخير واليمن والبركات على وطننا الغالى مصر.. كل عام وأنتم بخير".

وصحيا، وتحت عنوان "شرم الشيخ الدولى.. أول مستشفى أخضر فى مصر"، أكدت صحيفة الجمهورية، أن رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل الدكتور أحمد السبكى، تابع آخر مستجدات أعمال التطوير والتجهيزات الجارية بمستشفى شرم الشيخ الدولى التابع للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، لتحويله إلى أول مستشفى أخضر (صديق للبيئة) فى مصر، تزامنا مع استعدادات استضافة مصر مؤتمر التغير المناخى "COP27" بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن السبكى تفقد، خلال زيارة لجنوب سيناء، أعمال التطوير والتجهيز الجارية للتحول الأخضر لمستشفى شرم الشيخ الدولى، عن طريق التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتفعيل الاستخدام الأمثل للموارد المائية، والإدارة الآمنة للمخلفات الخاصة بالرعاية الصحية، وغيرها من تطبيق كافة المعايير التى تسهم فى تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة، وتقليل تلوث البيئة وتحقق الاستدامة.

وفى موضوع آخر، أبرزت صحيفة الأهرام الحوار الذى أجراه رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط على حسن مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، والذى أكد فيه أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل جائحة "كورونا" برفع الاحتياطى من السلع الاستراتيجية، خاصة القمح، إلى 6 أشهر بدلا من 3 أشهر، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، أسهمت فى مواجهة التحديات التى نتجت عن الجائحة، والأزمة الروسية ــ الأوكرانية.

وقال وزير التموين، فى حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه تم توفير 1.8 مليار دولار قبل انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى والتعويم، بهدف دعم الاحتياطى الإستراتيجى من السلع الأساسية فى البلاد، مؤكدا أنه لولا وجود احتياطى لدينا بفضل توجيهات الرئيس السيسى لكان موقفنا صعبا فى تلك الفترة.

وأوضح أن مشروع الصوامع وفر الحماية لمصر خلال أزمتى كورونا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن البلاد لديها مخزون احتياطى آمن من السلع الإستراتيجية.