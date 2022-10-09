الصحة تطلق حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال مجانا اليوم

جدة - نرمين السيد - وتبدأ الحملة من 9 إلى 12 أكتوبر الجارى، بمحافظتى القاهرة والجيزة فقط، على أن يكون التطعيم من سن يوم إلى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين.

بحسب وزارة الصحة يتم التطعيم من خلال الفرق الطبية الثابتة (فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية والميادين الكبرى وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق).

ويتم التطعيم أيضا من خلال الفرق المتحركة (من منزل لمنزل ومن شقة لشقة بواسطة فرق مدربة وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان).