سيدة الكرنك تروى قصة غيابها 45 عاما عن أهلها.. والأم: كنت هفقد عقلى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وحكت الابنة ووالدتها قصة الغياب التى ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعى، إذ أكدت الأم تحية عويس، أنها تعرفت على ابنتها بعد 45 عاما من الغياب من خلال حروق قديمة فى ذراعها.

وأضافت الأم، خلال استضافتها فى البرنامج، أنها ابنتها كانت معها فى السوق وهى تبلغ من العمر 5 سنوات وتركتها تلعب على سكة القطار فركبته وذهبت إلى بلد آخر.

وأكدت، أنها طوال الـ45 عاما لم تفقد الأمل أن تجد ابنتها، موضحةً أنها كانت تبحث عنها لمدة 6 سنوات فى كل الأماكن، ولكن بعد ذلك أوقفت البحث وكانت ستتعرض لغياب العقل.

من جانبها أعربت "رضا" سيدة الكرنك، عن سعادتها بعودتها لأسرتها، قائلة: "هذا حلم وأخاف أن استيقظ منه"، مشيرة إلى إنها لم تتخيل أن يأتى يوم وتعود فيه لأسرتها مجددًا.

وروت، قصة خروجها من المنزل، كانت وهى فى الخامسة من عمرها عقب ركوبها القطار بالخطأ ونزولها فى مدينة ملوى، ثم مكوثها فترة 15 سنة عند شيخ البلد، وتنقلت بين المحافظات، إلى أن وصلت إلى الأقصر وتعرفت على زوجها وزواجها منه إلى أن توفاه الله.