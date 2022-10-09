شيخ الأزهر: النبى كان نورا مضيئا تهتدى به الإنسانية لطريق الخير والعدل

جدة - نرمين السيد - وقال الإمام الأكبر، عبر حسابه الرسمى على فيس بوك وتويتر: "كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة ذكرى ميلاد خير البرية سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذى نالت مظاهر رحمته جميع الكائنات، فكان نورًا مضيئًا تهتدى به الإنسانية لطريق الخير والعدل والمحبة والسلام".
وفى وقت سابق، قال فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن عالمنا اليوم بات فى أمس الحاجة إلى هدى صاحب هذه الذكرى محمد وهدى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وذلك بعدما خسر العالم المعاصر رهانات عاش على وعودها البراقة فى إقرار السلام وإنهاء الحروب، ما يقارب 4 قرون طوال.
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