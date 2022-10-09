هل يجوز التسبيح والذكر والإنسان على جنابة؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، أن الذكر هو العبادة التى وسَّع الله تعالى فى وقتها وشروطها وأحوالها، فهى مستحبَّة فى كل حال ووقت بإطلاق فى حال الطهر الكامل أو غيره؛ فالأمر بالذكر جاء مطلقًا، فدلَّ ذلك على جواز الذكر فى أى حال يكون عليها الإنسان؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: 41-42]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِى الْأَلْبَابِ ۞ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾.

وأوضحت أنه كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم ذاكرًا لله سبحانه فى كل حركاته وسكناته وفى كل أحواله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرُ الله عزَّ وجلَّ على كلِّ أحيَانه" رواه مسلم.

وتابعت: "قد نقل الإمام النووى إجماعَ العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء؛ فقال فى كتابه "الأذكار" (ص: 11): [أجمع العلماءُ على جواز الذكر بالقلب واللسان للمُحْدِث والجُنب والحائض والنفساء، وذلك فى التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء وغير ذلك]".

من ناحية أخرى، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن علاقة كل من الزوجين مع أهل زوجه مبنية على الفضل والإحسان والمعاشرة بالمعروف؛ وهو ما يعود على علاقتهما بالنجاح والسعادة.

وأوضحت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، أنه لا شك أن إحسان كل من الزوجين إلى أهل الآخر ومعاملتهم معاملة طيبة مما يُدخِل الفرح والسرور عليه، ويجعل قلوبهم تحبه وتعطف عليه، مما يجعل ألسنتهم دائمة الشكر له والثناء عليه، مما يوثق عرى المحبة وأواصر الرحمة بين الزوجين، وهو فوق هذا تثبيت للروابط المجتمعية القوية.

وتابعت: "فاحرص على احترام الأقارب وتقديرهم بحيث يحترم الرجل أهل زوجته وتحترم هى أهله، فإن ذلك من أكبر الأمور التى تحافظ على جسور الثقة بينكما وبين أقاربكما وتحميها من التصدع والانهيار، فكثير من المشكلات الزوجية أو العائلية تُحَلُّ بطريق الاحترام والتقدير المتبادَل بين الزوجين وأهليهما".

وأشارت إلى أنه قد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إكرام الأصهار وتبجيلهم، ومن ذلك وصيته صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى أهل مصر: «فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذِمَّة ورحمًا»، أو قال: «ذِمَّة وصهرًا»، فقد نبَّه صلى الله عليه وسلم على أن سبب هذه الوصية هو الرحم والمصاهرة.