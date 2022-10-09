السفير مصطفى الشربيني: ارتفاع منسوب البحر سيؤدى إلى فقدان جزء من الدلتا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 12:29 صباحاً - قال السفير الدكتور مصطفى الشربيني، سفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر، إن مصر من أكثر الدول تضررا من قضية التغيرات المناخية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الهجرة المناخية تؤدي إلى حدوث المزيد من التفكك الأسري وخاصة بين الفئات الضعيفة من المرأة والطفل.

وأضاف أنه مع ارتفاع منسوب المياه مصر سنفقد أراضي الدلتا في مصر بسبب التغييرات المناخية، كاشفا أن درجة الاحترار العالمي وصلت إلى 1.1 درجة وهو ما يؤثر على المحاصيل ودورة المحاصيل الأمر الذي يستلزم استنباط محاصيل جديدة تستطيع مقاومة درجة الملوحة في الدلتا.

واستطرد السفير الدكتور مصطفى الشربيني أن ارتفاع زيادة منسوب البحر يؤدى إلى الاختلاط بالمياه الجوفية، موضحا أن الاحترار يؤثر سلبا على المحاصيل الزراعية.

وذكر سفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر أن طن اللحوم يتكلف استهلاك 20 ألف متر مكعب من المياه، موضحا أن التغييرات المناخية تؤثر على قطاعات كثيرة بواقع مئات المليارات من الدولارات حول العالم.