محافظ قنا: مبادرة تيسير الزواج هدفها مساعدة الفتيات الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا، أشرف الداودى، أن مبادرة تيسير الزواج، تهدف إلى تقديم يد العون ومساعدة الفتيات اليتيمات والأولى بالرعاية المقبلات على الزواج، لمواجهة ظاهرة ارتفاع التكاليف فى نفقات الزواج والحد من آثارها السلبية، كما أنها تعد فرصة نموذجية لتواصل الأجيال وتعزيز المودة والألفة حيث أن بناء الأسرة السعيدة يعد خير ضامن لتعزيز الأمن والطمأنينة والاستقرار فى ربوع الوطن.





وأوضح المحافظ أن المحافظة بالتعاون مع المؤسسات المجتمعية وأبنائها المخلصين لن يدخروا جهدا فى تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا داخل قرى ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال حضور محافظ قنا، حفل تيسير زواج 125 فتاة من اليتيمات والأولى بالرعاية فى الإستاد الرياضى بمجمع الألمونيوم بمركز نجع حمادى، والذى نظتمه أمانة حزب مستقبل وطن بقنا، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، ضمن مبادرة تيسير الزواج بالمحافظة.

وقدم محافظ قنا التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة، وقام بتسليم 3 أجهزة كهربائية شملت "ثلاجة وغسالة وبوتاجاز"، لكل فتاة بعد ان أجرت مديرية التضامن الاجتماعى بحثا اجتماعيا لتحديد الأسر المستحقة بمراكز المحافظة التسعة.

وأكد أن هذا الحفل يأتى ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تؤكد دائما على تقديم الدعم والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى غيرت وجه الحياة الريفية بالمحافظة.

حضر الحفل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى بالمحافظة.