وأوضح المحافظ أن المحافظة بالتعاون مع المؤسسات المجتمعية وأبنائها المخلصين لن يدخروا جهدا فى تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا داخل قرى ومدن المحافظة.
جاء ذلك خلال حضور محافظ قنا، حفل تيسير زواج 125 فتاة من اليتيمات والأولى بالرعاية فى الإستاد الرياضى بمجمع الألمونيوم بمركز نجع حمادى، والذى نظتمه أمانة حزب مستقبل وطن بقنا، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، ضمن مبادرة تيسير الزواج بالمحافظة.
وقدم محافظ قنا التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة، وقام بتسليم 3 أجهزة كهربائية شملت "ثلاجة وغسالة وبوتاجاز"، لكل فتاة بعد ان أجرت مديرية التضامن الاجتماعى بحثا اجتماعيا لتحديد الأسر المستحقة بمراكز المحافظة التسعة.
وأكد أن هذا الحفل يأتى ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تؤكد دائما على تقديم الدعم والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى غيرت وجه الحياة الريفية بالمحافظة.
حضر الحفل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى بالمحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ قنا: مبادرة تيسير الزواج هدفها مساعدة الفتيات الأولى بالرعاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.