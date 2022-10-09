عاجل- أجواء خريفية وسقوط أمطار.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأحد (بيان)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لطقس غدًا الأحد، مؤكدة أنه تتوقع أجواء خريفية علي شمال البلاد حيث تنخفض درجات الحرارة لتكون أقل من30 درجة علي القاهرة الكبري وتستمر هذه الأجواء لنهاية الأسبوع.





وأضافت فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنها تتوقع نشاط للرياح علي مسطح البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

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