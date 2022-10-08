الزراعة: «متبقيات المبيدات» فحصت 800 عينة سلع زراعية للسوق المحلى والتصدير

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة هند عبداللاه مدير معمل متبقيات المبيدات التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المعمل فحص حوالى 800 عينة من المنتجات الزراعية للسوق المحلى والتصدير خلال فترة إجازة المولد النبوى الشريف وانتصار أكتوبر العظيم أيام الخميس والجمعة والسبت.





وقالت عبداللاه، فى بيان مساء اليوم السبت، إن ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى باستمرار عمل الإدارات والمعامل الخدمية طول فترة إجازة المولد النبوى وانتصار أكتوبر.

وأضافت أن العمل استمر بالمعمل طوال فترة الإجازة لتسهيل إجراءات التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلى.

كان وزير الزراعة قد كلف قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضى، باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعديات على الأراضى والتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى فى الإزالة الفورية لأى حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفى المهد، كما كلف مديريات الزراعة بمتابعة جنى القطن وحصاد الأرز، وذلك خلال فترة الإجازة.

وشدد القصير، على استمرار العمل فى معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البنى فى البطاطس لفحص السلع والأغذية للسوق المحلى والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين، وكذلك استمرار عمل الحجر الزراعى فى الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى استعداد الحدائق العامة التابعة للوزارة (الحيوان والأرومان والأسماك) لاستقبال المواطنين خلال الإجازة وتوفير كافة سبل الراحة لهم ووسائل الترفيه.