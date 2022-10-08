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النيابة العامة تأمر بحبس متهم لإتجاره في 295 قطعة مشتبه في أثريتها بالدقهلية

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 10:29 مساءً - أمرت النيابة العامة، بحبس متهم لاتجاره في 295 قطعة مشتبه في أثريتها بمركز ميت غمر، حيث تلقت النيابة العامة تحريات الشرطة، باتجار المتهم في القطع الأثرية وحيازتها بمسكنه، فأذنت بضبطه وتفتيش المسكن، حيث تمكنت قوات الشرطة من ضبطه، وعثرت بمسكنه على 295 قطعةً مشتبه في أثريتها.

 

واستجوبت النيابة العامة المتهم، فأقرَّ بحيازته القطع المضبوطة لبيعها دون علمه بكونها آثارًا، وكلفت المجلس الأعلى للآثار بتشكيل لجنة لفحص المضبوطات، وبيان مدى أثريتها وقيمتها التاريخية، واتخذت النيابة العامة إجراءات التحقيقات المالية الموازية لتتبع مصادر ثروات المتهم، وبيان توافر شبهة غسل الأموال بها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

 

قطعة مضبوطة

قطعة مضبوطة


قطعة من المضبوطاتقطعة من المضبوطات

قطعة يشتبه فى أثريتها

قطعة يشتبه فى أثريتها

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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