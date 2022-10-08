محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوى الشريف بمسجد المرسى أبو العباس

جدة - نرمين السيد - شهد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، مساء اليوم، الاحتفالية التى أقامتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف، بمسجد المرسى أبو العباس بحضور فضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالإسكندرية، وقيادات مديرية الأوقاف.





وهنأ محافظ الإسكندرية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، وقدم خالص التهنئة إلى الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، مولداً للهدى ونبراساً للإنسانية. وأكد ضرورة الاقتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نستلهم منه الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة الخالدة فى إرساء قيم الحق والعدل والسلام للبشرية جمعاء، وأن نقتدى بتعاليمه التى أهمها الدعوة إلى الأمن والاستقرار وكذا الابتعاد كل البعد عن أى متطرف من شأنه العودة بِنَا إلى الخلف.

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