جامعة الإسكندرية: محو أمية 2037 مواطنا بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار

جدة - نرمين السيد - وذكرت جامعة الإسكندرية - فى بيان صحفى، اليوم السبت - أن كلية التربية تمكنت خلال دورة شهر يوليو الماضى من محو أمية 959 مواطنا طبقا لما هو مسجل بقاعدة بيانات العملية التعليمية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وفى إطار المشروع القومى للقضاء على الأمية فى مصر.

وقال عميد كلية التربية الدكتور محمد أنور، إن هذا الإنجاز تحقق بفضل عدد من الإجراءات منها توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية والهيئة العامة لتعليم الكبار، وتشكيل لجنة مُتخصصة لصياغة خطة شاملة لمواجهة الأمية بمحافظة الإسكندرية والمحافظات المحيطة.