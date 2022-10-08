جدة - نرمين السيد - وذكرت جامعة الإسكندرية - فى بيان صحفى، اليوم السبت - أن كلية التربية تمكنت خلال دورة شهر يوليو الماضى من محو أمية 959 مواطنا طبقا لما هو مسجل بقاعدة بيانات العملية التعليمية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وفى إطار المشروع القومى للقضاء على الأمية فى مصر.
وقال عميد كلية التربية الدكتور محمد أنور، إن هذا الإنجاز تحقق بفضل عدد من الإجراءات منها توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية والهيئة العامة لتعليم الكبار، وتشكيل لجنة مُتخصصة لصياغة خطة شاملة لمواجهة الأمية بمحافظة الإسكندرية والمحافظات المحيطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة الإسكندرية: محو أمية 2037 مواطنا بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.