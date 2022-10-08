الجيزة تحتفل بالمولد النبوى الشريف بمسجد عبدالرحمن الكواكبى بالعجوزة (صور)

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جدة - نرمين السيد - بدأ الاحتفال بتلاوة أيات من القرآن الكريم وإبتهالات لشباب برنامج النشاط الصيفى للأطفال، ثم كلمة للدكتور سيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، واختتم الحفل بالتواشيح الدينية.
كما شمل الحفل تكريم المحافظ للقائمين على برنامج النشاط الصيفى للأطفال ضمن فعاليات مبادرة حق الطفل الذى أقامته مديرية أوقاف الجيزة لتربية النشئ على المنهج الوسطى المعتدل.
حضر الاحتفال محمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعددِ من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات والهيئات والإدارت بالمحافظة وجموع من المصلين.
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