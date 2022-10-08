الأقصر: مشروع سفينة النيل للشباب العربى يهدف للتعريف بالحضارة المصرية

جدة - نرمين السيد - أكد نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيرى، أن مشروع "سفينة النيل للشباب العربى"، يمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة، وتعريف الشباب العربى بالمحافظات والمدن والحضارة المصرية بمختلف العصور.





وأوضح "خيرى" أن المشروع انطلق من محافظة أسوان إلى الأقصر وسيستمر مرورًا بباقى المحافظات، التى تقع على ضفاف النيل وصولاً إلى القاهرة، وتنفذ فعالياته وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، خلال الفترة من 4 وحتى 14 أكتوبر الجارى، بمشاركة 120 شابا وفتاة من 13 دولة عربية هى، "الأردن - والإمارات - والمغرب - والبحرين - وليبيا - والصومال - والسودان - واليمن - وفلسطين - وموريتانيا - ومصر- والجزائر- والعراق".

جاء خلال اللقاء المفتوح الذى عقده، خيرى، اليوم السبت، مع الشباب المشاركين فى مشروع سفينة النيل للشباب العربى، والذى تمت خلاله مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بمجالات التنمية الخضراء والتعامل مع قضية التغيرات المناخية والاستماع إلى تجارب عدد من المشاركين فى الفعاليات، بحضور خالد العتيبى ممثلا عن أمين عام جامعة الدول العربية، والأمين العام للاتحاد العربى للشباب والبيئة الدكتور ممدوح رشوان، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر صلاح رشوان.

وعقب اللقاء، قام نائب المحافظ برفقة المشاركين فى فعاليات المشروع، بزراعة شجرة رمزية باسم السفينة بشارع كورنيش النيل أمام مبنى ديوان عام المحافظة.

ويهدف مشروع سفينة النيل للشباب العربى إلى إتاحة الفرصة للشباب العربى بزيارة المعالم السياحية والأثرية المصرية، وتشجيع السياحة العربية علاوة على تعريف الشباب العربى بحضارة وادى النيل التى تمر عليها السفينة، كما يتضمن برنامج السفينة تنفيذ ورش عمل ومحاضرات عن "الثقافة الخضراء وعلاقتها بالمتغيرات المناخية".