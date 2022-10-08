بيطرى الغربية: فحص 1773 رأس ماشية ضمن قافلة فى محلة منوف

جدة - نرمين السيد - أكد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية الدكتور حاتم أنور، الكشف على 1773 رأس ماشية وصرف العلاج والتحصينات اللازمة لها بالمجان، خلال قافلة بيطرية نظمتها المديرية فى قرية محلة منوف التابعة لمركز طنطا.





وأوضح أنور - فى تصريح صحفى اليوم السبت - أنه تم تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لكل من تردد على القافلة عن طريق نخبة من الأطباء البيطريين من مديرية الطب البيطرى، والكشف على 1773 رأسا ما بين "أبقار، جاموس، ماعز وأغنام " وصرف العلاج والتحصينات اللازمة لها بالمجان.

وأشار إلى أنه تم خلال القافلة استخدام أجهزة السونار لتشخيص الأمراض والحمل فى الحيوانات المختلفة ورشها جميعا لمكافحة الطفيليات الخارجية، التى يكثر انتشارها فى فصل الصيف، كما تمت أعمال الترقيم والتسجيل للحيوانات وسحب عينات الدم؛ وقوفا على مدى الإصابة بالبروسيلا من عدمه.