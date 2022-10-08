مستشار الرئيس الأوغندى يشيد بالعلاقات مع مصر

واشاد مستشار الرئيس، بشكل خاص بمشروع محطة الطاقة الشمسية فى مقاطعة بوسيا شرق أوغندا، وبافتتاح المركز الطبى المصرى فى مدينة جينجا عند منبع النيل الأبيض، وهما المشروعين المدعومين من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وكذا مد العمل بمشروعات وزارة الرى المصرية فى أوغندا، وافتتاح المرحلة الثانية من المزرعة النموذجية المشتركة، فضلاً عن زيادة حجم الاستثمارات المصرية فى أوغندا وارتفاع مستوى التبادل التجارى بين البلدين.
ثمن مستشار الرئيس الأوغندى مستوى التنسيق بين الدولتين فيما يخص القضايا الدولية والإقليمية، بما فى ذلك خلال لقاء وزير الخارجية بنظيره الأوغندى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة فى نيويورك، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون، لاسيما فى إطار رئاسة أوغندا لحركة عدم الانحياز العام القادم.
من جانبه، وجه السفير المصرى الشكر الحكومة الأوغندية على تسهيل عمل السفارة خلال فترة اضطلاعه بمهامه كسفير لمصر، وسلم الدعوة الموجهة من الرئيس لنظيره الأوغندى للمشاركة فى قمة القادة لتغير المناخ، والتى ستستضيفها شرم الشيخ الشهر القادم، مشددًا على تطلع مصر لمشاركة الرئيس الأوغندى، كما تم تسليم المسئول الأوغندى رسالة التهنئة الموجهة من الرئيس للرئيس موسيفينى والشعب الأوغندى بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطنى، متمنيًا للشعب الأوغندى مزيدًا من الاستقرار والرخاء.
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