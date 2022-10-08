الصحة تحتفل باليوم العالمى للصحة النفسية بإنارة برج القاهرة

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تبدأ الاحتفالية فى ليل التاسع من أكتوبر بإضاءة برج القاهرة باللون الأخضر "وهو لون شعار اليوم العالمى"، وكذلك إضاءة جميع المستشفيات التابعة للأمانة وعددهم 21 مستشفى فى 15 محافظة.
وتستضيف مستشفى أسيوط للصحة النفسية وعلاج الإدمان صباح الإثنين 10 أكتوبر، ندوة علمية تلقى كلمة الافتتاح فيها أ.د. منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ويحاضر فيها أ.د. وجيه عبد الناصر، أستاذ الطب النفسى بجامعة أسيوط حول "التوعية عن ظاهرة الانتحار"، ثم تليه محاضرة أ.د. علاء درويش، أستاذ الطب النفسى بجامعة أسيوط بعنوان "الجديد فى علاج الإدمان". بعد انتهاء الندوة تفتتح أ.د. منن عبد المقصود قسم جديد لعلاج الإدمان وعيادة العلاج النفسى بالمستشفى.
يأتى ذلك بالتزامن مع ذلك تقيم مستشفيات الأمانة "العباسية، ومصر الجديدة، وحلوان، والخانكة، وبنها، وطنطا، وشبراقاص بمحافظة الغربية، والعزازى بمحافظة الشرقية، ودميرة بمحافظة الدقهلية، وشبين الكوم، والمعمورة، وأسيوط، وعلوان بمحافظة أسيوط، وسوهاج، وأسوان" احتفالاتها بإقامة العديد من الأنشطة العلمية، مثل الندوات التثقيفية للمرضى وذويهم داخل المستشفيات، وإقامة ندوة مع علماء الأزهر بمديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط، بالإضافة للأنشطة الترفيهية للأطفال المترددين على العيادات بالمستشفيات، بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والألعاب الترفيهية والمسابقات بالمستشفيات، وكذلك إقامة مارثون جرى داخل نادى ماتريكس تنظمه مستشفى طنطا خارج المستشفى، ومارثون باسيوط ومارثون رياضى آخر داخل مستشفى الخانكة، ومباريات فى كرة القدم للمرضى.
تبدأ فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للصحة النفسية بالمستشفيات فى العاشرة من صباح الإثنين المقبل وتنتهى فى الساعة الثانية ظهرا.
كما يقام كذلك عرض للقوارب بنيل أسيوط، وأخر فى نيل القاهرة مساء اليوم ذاته.
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