محافظ الغربية: سباقات الماراثون تساعد على خلق جيل واع بأهمية الرياضة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حضوره، اليوم السبت، عددا من الفعاليات التى تنظمها المحافظة بالتعاون مع مديرة الشباب والرياضى، فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى، حيث أعطى شارة البدء للمارثون الرياضى بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة يسرى الديب، فى طريق "السنطة - زفتى" الجديدة بمشاركة 200 متسابق.

وفى نهاية الماراثون قام المحافظ بتوزيع الميداليات والجوائز المادية على الفائزين فى المارثون وتسيلم كأس البطولة للفائز بالمركز الأول والتقاط الصور التذكارية معهم.

كما افتتح المحافظ - خلال الاحتفالات - ملعب المنجل بمركز شباب الرجدية، والذى تم إحلاله وتجديده على مساحة 6420 مترا، مؤكدا اهتمام المحافظة بالشباب وتنشئتهم بدنياً وجسمانياً إلى جانب اهتمامها بالارتقاء بالمستوى الثقافى والمعرفى.