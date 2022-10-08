الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة ليلا.. وينصح بارتداء ملابس خريفية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 08:32 مساءً - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه وفقا لما أصدرته هيئة الأرصاد الجوية أنه في الفترة الماضية كانت حرارة الجو مرتفعة ولكن بدأنا نشعر تدريجيا ببداية فصل الخريف، وفي خلال 48 ساعة بدأت درجات الحرارة تنخفض في فترات الليل وتميل إلى البرودة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن هناك فرص أمطار على السواحل الشمالية والأماكن الساحلية، بالإضافة إلى أن هذه الأمطار ستكون من خفيفة لمتوسطة، ومتوقع ألا الوجه البحرى والقاهرة الكبرى في الوقت الحالي أية أمطار.

وتابع أن درجات الحرارة تتراوح من 21 إلى 22 درجة في فترة الصباح، مؤكدا أنه لا مانع من ارتداء الطلاب في الصباح الباكر أثناء الذهاب إلى المدرسة ملابس خريفية.