سفير مصر بجنوب السودان يبحث مع وزير المالية تعزيز التعاون الثنائى

وأكد السفير عبدالقادر، خلال اللقاء، على عمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية، مقدما الشكر للوزير "تونج" على دعمه، خلال فترة توليه منصب محافظ البنك المركزى، لافتتاح البنك الأهلى – جوبا وهى الخطوة التى من شأنها تعزيز معدلات التبادل التجارى بين الدولتين، معربا عن الأمل فى استمرار ذلك التعاون البناء وامتداده للتعاون بين وزارتى المالية فى الدولتين، معربا عن الاستعداد لنقل الخبرات المصرية المكتسبة لدولة جنوب السودان الشقيقة فى إطار دعمها لتخطى أزماتها.
من جانبه، قدم الوزير "تونج" الشكر للدولة المصرية على الدعم المقدم لبلاده، معربا عن التطلع لاستمرار ذلك التعاون وامتداده للمؤسسات المالية والمصرفية الجنوب سودانية.
وتطرق اللقاء لعدد من أطروحات التعاون التى من شأنها تعزيز العلاقات البينية وتعزز من التعاون بين الدولتين. وتناول كذلك الدعوة الموجهة لوزير المالية بجنوب السودان للمشاركة فى اجتماع "يوم التمويل" على هامش أعمال مؤتمر المناخ COP27 المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.
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